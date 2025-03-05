В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление полицейским

В поселке Семендер в Махачкале объявлен режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.

В настоящее время проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В ходе проверки сообщения о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

После этого ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.

Ранее в Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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