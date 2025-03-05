В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление полицейским
5 марта 202501:01
В поселке Семендер в Махачкале объявлен режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.
В настоящее время проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В ходе проверки сообщения о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
После этого ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.
Ранее в Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru