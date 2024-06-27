В Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО
В Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам в ходе контртеррористической операции (КТО), об этом сообщил ТАСС.
Ранее в Telegram-каналах во время проведения КТО было опубликовано видео с двумя мальчиками из Махачкалы, которые носили бутылки с водой правоохранителям. Ими оказались двоюродные братья Абдулбасир и Магомедшапи Нурмагомедовы.
Общероссийский народный фронт в Дагестане вручил детям благодарственные письма. Сами братья отметили, что не считают себя героями и просто хотели помочь силовикам. Во время опасных событий им в голову пришла идея купить воду и раздать ее, что они и сделали. Благодарность ребятам также выразил глава Дагестана Сергей Меликов и мэр Махачкалы Саид Амиров, который вручил им грамоты и подарки.
Теракт в Дагестане произошел 23 июня. Террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погиб 21 человек, более 40 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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