В Махачкале наледь упала на женщину и ребенка
В Махачкале женщина и ребёнок пострадали в результате падения на них наледи с крыши здания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.
Отмечается, что инцидент произошёл 3 марта в Кировском районе Махачкалы. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По факту падения наледи было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
«Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в городе Березники в Пермском крае женщина скончалась после падения наледи с крыши жилого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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