Обыски идут в пяти администрациях Петербурга из-за падения сосулек на людей

Обыски в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга проводятся в понедельник, 20 января в рамках уголовного дела по факту падения наледи на граждан. Как сообщили в городском управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным ведомства, с 8 по 14 января на территории Северной столицы при падении сосулек с крыш пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Все травмированные помещены в больницы. Такие происшествия зафиксированы, в частности, на 7-й линии Васильевского острова, при выходе со станции метро «Чернышевская».

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», обыски в администрациях проводятся совместно сотрудниками СК и МВД. Оперативные мероприятия также проводятся в управляющих компаниях.

