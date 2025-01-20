Обыски идут в пяти администрациях Петербурга из-за падения сосулек на людей
Обыски в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга проводятся в понедельник, 20 января в рамках уголовного дела по факту падения наледи на граждан. Как сообщили в городском управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным ведомства, с 8 по 14 января на территории Северной столицы при падении сосулек с крыш пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Все травмированные помещены в больницы. Такие происшествия зафиксированы, в частности, на 7-й линии Васильевского острова, при выходе со станции метро «Чернышевская».
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», обыски в администрациях проводятся совместно сотрудниками СК и МВД. Оперативные мероприятия также проводятся в управляющих компаниях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru