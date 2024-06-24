В Махачкале и Дербенте отменен режим КТО

Решение было принято «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».

«24 июня... в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента... отменен», — указали в НАК.

Накануне в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС, напоминает 360.ru. В регионе ввели режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.

