В Махачкале и Дербенте отменен режим КТО
Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, режим КТО отменен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Национального антитеррористического комитета.
Решение было принято «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».
«24 июня... в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента... отменен», — указали в НАК.
Накануне в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС, напоминает 360.ru. В регионе ввели режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru