В Магаданской области восемь человек оказались на оторвавшейся льдине

«К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели областного пожарно-спасательного центра на аэролодке и сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на лодке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, к вылету готовится спасательный вертолет Ми-8. В операции задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

