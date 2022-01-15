В Магаданской области восемь человек оказались на оторвавшейся льдине

Группа из восьми человек осталась на отколовшейся льдине в районе села Балаганное Магаданской области, к ним на помощь отправились спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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«К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели областного пожарно-спасательного центра на аэролодке и сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на лодке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, к вылету готовится спасательный вертолет Ми-8. В операции задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

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ТЕГИ:МЧСМагаданская Область
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