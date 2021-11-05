В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим ножом

Полиция застрелила в испанском Мадриде мужчину, угрожавшего прохожим ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию.

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Отмечается, что нападавший также атаковал сотрудника полиции и ранил его в руку. По данным радио, злоумышленником был 35-летний мигрант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, никто из прохожих не пострадал. Инцидент произошел у медцентра в районе Вильяверде.

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ФОТО: facebook.com/PoliciaNaciona
ТЕГИ:НападениеИспания
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