СМИ: в Мадриде машина сбила группу детей

Уточняется, что погибшей девочке было 6 лет. Еще два пострадавших ребенка были доставлены в больницу. Их состояние оценивается ка тяжелое.



По данным радиостанции, инцидент произошел недалеко от школы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

