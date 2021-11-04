СМИ: в Мадриде машина сбила группу детей

Автомобиль сбит группу детей в Мадриде, в результате чего один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

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Уточняется, что погибшей девочке было 6 лет. Еще два пострадавших ребенка были доставлены в больницу. Их состояние оценивается ка тяжелое.

По данным радиостанции, инцидент произошел недалеко от школы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: pixabay.com
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