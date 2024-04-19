В Москве арестовали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

«Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ивана Паскаря», - заявил источник агентства.

По данным РИА Новости, арестованный является курьером, доставившим компоненты взрывного устройства для подрыва автомобиля.

Попытка покушения на Прозорова произошла 12 апреля. Офицер перебрался в РФ несколько лет назад. С 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, отмечает «Радиоточка НСН».

