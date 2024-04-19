В Москве арестовали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, пишет ТАСС.
«Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ивана Паскаря», - заявил источник агентства.
По данным РИА Новости, арестованный является курьером, доставившим компоненты взрывного устройства для подрыва автомобиля.
Попытка покушения на Прозорова произошла 12 апреля. Офицер перебрался в РФ несколько лет назад. С 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, отмечает «Радиоточка НСН».
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