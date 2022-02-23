В Луганске произошел теракт у троллейбусного депо

Путин поздравил солдат и офицеров с праздником

МВД предлагает высылать из России иностранцев не только за миграционные, но и за иные правонарушения

Президент США Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России

Белый дом: сейчас не время для встречи глав России и США

Опрос: большинство российских женщин считают, что самые привлекательные мужчины работают в нефтегазовой отрасли