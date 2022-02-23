В Луганске произошел теракт у троллейбусного депо

Взрыв прогремел в среду у троллейбусного депо в Луганске, власти назвали произошедшее терактом. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Взрыв произошел у здания телецентра в Донецке

Инцидент произошел рано утром, в 04:15, пишет RT.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: depositphotos.com
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