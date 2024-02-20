Сальдо рассказал, что его пытался отравить человек из числа доверенных лиц
Человек из круга доверенных лиц попытался отравить главу Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Сальдо, после инцидента он успел лишь сообщить о плохом самочувствии, а затем потерял сознание и очнулся только через 15 дней в институте Склифосовского в Москве.
«Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин – опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать иудой», — написал глава Херсонской области, добавив, что путь таких людей «печален».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал об отравлении Сальдо и главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, напоминает Ura.ru. По словам Кириллова, у губернатора Херсонской области в августе 2022 года зафиксировали тяжелое отравление рицином, а руководитель ЛНР в декабре 2023-го был отравлен фенольными соединениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru