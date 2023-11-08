В Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Филипоненко

Депутат Народного совета Луганской Народной Республики, экс-начальник управления Народной милиции региона Михаил Филипоненко погиб в Луганске. Об этом заявил депутат парламента республики Юрий Юров.

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«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега ... человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Как сообщил сын погибшего Иван Филипоненко каналу «ЛуганскИнформЦентр», в автомобиле депутата сработало взрывное устройство. Михаил Филипоненко получил несовместимые с жизнью ранения, отмечает телеканал «360».

Ранее на бывшего главу управления НМ ЛНР было совершено покушение, напоминает RT. В феврале в Луганске взорвали авто депутата.

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ФОТО: Народная милиция ЛНР
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