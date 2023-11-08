В Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Филипоненко

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега ... человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Как сообщил сын погибшего Иван Филипоненко каналу «ЛуганскИнформЦентр», в автомобиле депутата сработало взрывное устройство. Михаил Филипоненко получил несовместимые с жизнью ранения, отмечает телеканал «360».

Ранее на бывшего главу управления НМ ЛНР было совершено покушение, напоминает RT. В феврале в Луганске взорвали авто депутата.

