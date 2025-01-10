В Люберцах задержан мужчина, напавший с ножом на женщин

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на двух женщин в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел в районе улицы 3-е Почтовое Отделение, где подозреваемый с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезав ей куртку, после чего скрылся.