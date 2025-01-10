В Люберцах задержан мужчина, напавший с ножом на женщин

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на двух женщин в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел в районе улицы 3-е Почтовое Отделение, где подозреваемый с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезав ей куртку, после чего скрылся.

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Позднее, у подъезда многоквартирного дома, мужчина вступил в конфликт с 34-летней женщиной и ударил ее ногой.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно установили личность нарушителя, им оказался житель Ростовской области 1973 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сейчас проводится расследование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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