В Люберцах задержан мужчина, напавший с ножом на женщин
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на двух женщин в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
Инцидент произошел в районе улицы 3-е Почтовое Отделение, где подозреваемый с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезав ей куртку, после чего скрылся.
Позднее, у подъезда многоквартирного дома, мужчина вступил в конфликт с 34-летней женщиной и ударил ее ногой.
Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно установили личность нарушителя, им оказался житель Ростовской области 1973 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сейчас проводится расследование, передает «Радиоточка НСН».
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