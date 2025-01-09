Пассажира рейса Нижнекамск — Москва задержали за нападение с ножом

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира рейса Нижнекамск — Москва, который заявил о наличии двух бомб в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на борту самолета, направлявшегося из Нижнекамска в Москву. После приземления воздушного судна в Шереметьево сотрудники полиции и кинологи провели проверку лайнера и багажа, однако взрывных устройств обнаружено не было.