Пассажира рейса Нижнекамск — Москва задержали за нападение с ножом

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира рейса Нижнекамск — Москва, который заявил о наличии двух бомб в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на борту самолета, направлявшегося из Нижнекамска в Москву. После приземления воздушного судна в Шереметьево сотрудники полиции и кинологи провели проверку лайнера и багажа, однако взрывных устройств обнаружено не было.

Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

По предварительной информации, женщина, на которую напал мужчина, не получила травм.

Причины агрессивного поведения задержанного выясняются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗадержаниеШереметьевоАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры