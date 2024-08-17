В Лондоне горит один из самых посещаемых в мире художественных музеев
17 августа 202418:06
В центре Лондона горит Сомерсет-хаус — построенное в XVIII веке здание, где сейчас расположен один из самых посещаемых в мире художественных музеев.
К тушению пожара привлечены порядка 100 человек.
Причина возгорания неизвестна, движение на дорогах затруднено. В администрации музея сообщили, что персонал и гости выведены из здания. В субботу в Сомерсет-хаусе должен был пройти фестиваль брейк-данса.
Ранее стало известно, что отреставрированный собор Парижской Богоматери откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru