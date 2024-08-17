В Лондоне горит один из самых посещаемых в мире художественных музеев

К тушению пожара привлечены порядка 100 человек.



Причина возгорания неизвестна, движение на дорогах затруднено. В администрации музея сообщили, что персонал и гости выведены из здания. В субботу в Сомерсет-хаусе должен был пройти фестиваль брейк-данса.

Ранее стало известно, что отреставрированный собор Парижской Богоматери откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

