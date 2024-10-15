Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-востоке Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после ракетного удара ВСУ

Уточняется, что снаряд обнаружили при проведении земляных работ на улице Вешних Вод, дом 10, строение 3.

«Место обнаружения огорожено, ждём прибытия сапёров», - заявил собеседник агентства.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Авдеевке схроны, в которых находилось в том числе иностранное вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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