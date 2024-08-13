В ЛНР женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщило правительство региона.

Инцидент произошел в Приволье под Лисичанском.

«Находящаяся на пассажирском сидении женщина была ранена осколками от взорвавшегося дрона», — говорится в сообщении в Telegram-канале властей.

Отмечается, что раненую госпитализировали, однако позже она скончалась из-за полученных травм. Женщине было 64 года.

Ранее водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского коптера в Курской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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