В ЛНР женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщило правительство региона.
Инцидент произошел в Приволье под Лисичанском.
«Находящаяся на пассажирском сидении женщина была ранена осколками от взорвавшегося дрона», — говорится в сообщении в Telegram-канале властей.
Отмечается, что раненую госпитализировали, однако позже она скончалась из-за полученных травм. Женщине было 64 года.
Ранее водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского коптера в Курской области, напоминает Ura.ru.
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