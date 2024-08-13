В ЛНР женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ

Около 300 технологических стартапов создано при поддержке Москвы с начала года К платформе с медсервисами ИИ Москвы подключились ещё четыре региона России Набережные в Москве перекроют для проведения полумарафона 18 августа Станция «Саларьево» на несколько дней станет конечной на Сокольнической линии метро Облачно и дождливо будет сегодня в столичном регионе