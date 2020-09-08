В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. При этом, сам он заявил, что катапультировался с высоты 700 метров и «сильно ударился о камни». Кроме того, летчик рассказал, что расстелил на земле бело-оранжевый парашют.
«Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле», — подчеркнул летчик.
Также стало известно, что за военным прилетает вертолет Ми-24. При этом, кто именно сбил истребитель, не сообщается, пишут argumenti.ru.
К слову, в июле сообщалось, что в Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. На появившихся в сети кадрах запечатлен пролет двух истребителей. Ролик был снят в районе ливийского города Сирт.
Между тем, в начале июля Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, помимо социально-экономической внутрироссийской повестки обсуждались международные темы. В частности, ситуация в Ливии, где российская сторона подчёркивает безальтернативность мирного урегулирования.
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