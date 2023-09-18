В Ливии опровергли данные ООН о гибели 11 тысяч человек из-за наводнений

Аль-Хадж назвал сведения ООН о жертвах стихии «ложной информацией».

«Мы никому не объявляли такие цифры, и нам о них ничего не известно. Подтвержденных данных о количестве жертв пока нет, а поиск выживших в городе Дерне все еще продолжается», — поделился глава организации Красного Полумесяца, добавив, что спасатели собирают все данные и объявят число погибших и пострадавших по окончании операции.

По словам Аль-Хаджа, на востоке Ливии присутствуют разные международные и местные организации, однако ему неизвестно о наличии здесь подразделений ООН, кроме ЮНИСЕФ. При этом Красный Полумесяц принимает участие в спасательных операциях в Дерне, Суссе, Эль-Байде, Эль-Баяде, Эль-Вардии и всех пострадавших районах, оказывает помощь через группы психологической поддержки.

Ранее представительство ООН в Ливии заявляло о 11,3 тысячи погибших в результате наводнения в городе Дерна. В свою очередь, Красный Полумесяц сообщал, что число погибших в Ливии превысило 11 тысяч, около 20 тысяч человек пропали без вести, отмечает телеканал «360».

