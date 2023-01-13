В Литве произошел взрыв газопровода

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщил портал LRT со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту. Кроме того, мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас в эфире радио LRT подтвердил, что рядом с трассой Пасвалис-Шяуляй взорвался газопровод под высоким давлением.

Ранее, 20 декабря, взрыв произошел на газопроводе в Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЛитваВзрывГазопровод
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