В Литве произошел взрыв газопровода

Отмечается, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту. Кроме того, мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас в эфире радио LRT подтвердил, что рядом с трассой Пасвалис-Шяуляй взорвался газопровод под высоким давлением.

Ранее, 20 декабря, взрыв произошел на газопроводе в Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

