В Литве произошел взрыв газопровода
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщил портал LRT со ссылкой на полицию.
Отмечается, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту. Кроме того, мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас в эфире радио LRT подтвердил, что рядом с трассой Пасвалис-Шяуляй взорвался газопровод под высоким давлением.
Ранее, 20 декабря, взрыв произошел на газопроводе в Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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