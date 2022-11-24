ФСБ предотвратила попытку совершения теракта на газопроводе «Южный поток»
ФСБ предотвратила попытку совершения диверсионно-террористического акта на газопроводе в Волгоградской области, атаку планировали украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — приводит сообщение РИА Новости.
Правоохранители задержали россиян, причастных к подготовке и обеспечению теракта. У злоумышленников изъяли 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, средства связи с перепиской с куратором из украинских спецслужб и координаты места подрыва в Волгоградской области.
Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и его организации, незаконном обороте взрывчатых веществ.
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