В Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19
Пожилой мужчина скончался в Греции через 8 минут после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания.
Отмечается, что после прививки 85-летний гражданин сидел в приёмной университетской больницы Ираклиона на Крите и внезапно упал. К пожилому мужчине поспешили врачи, однако они не успели доставить пациента в реанимацию, и тот скончался.
По предварительным данным, мужчина умер по не связанным с вакцинацией причинам. Также сообщается, что смерть не была вызвана аллергическим анафилактическим шоком.
По мнению врачей, внезапная кончина 85-летнего жителя Греции просто совпала с вакцинацией. Для определения точных причин смерти пожилого мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всех перенесших COVID-19 призвали пройти вакцинацию, сообщает телеканал «360». По мнению экспертов ВОЗ, иммунный ответ у переболевших может оказаться недостаточно сильным для того, чтобы предупредить повторное заражение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru