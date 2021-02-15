В Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19

Пожилой мужчина скончался в Греции через 8 минут после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания.

Отмечается, что после прививки 85-летний гражданин сидел в приёмной университетской больницы Ираклиона на Крите и внезапно упал. К пожилому мужчине поспешили врачи, однако они не успели доставить пациента в реанимацию, и тот скончался.

По предварительным данным, мужчина умер по не связанным с вакцинацией причинам. Также сообщается, что смерть не была вызвана аллергическим анафилактическим шоком.

По мнению врачей, внезапная кончина 85-летнего жителя Греции просто совпала с вакцинацией. Для определения точных причин смерти пожилого мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всех перенесших COVID-19 призвали пройти вакцинацию, сообщает телеканал «360». По мнению экспертов ВОЗ, иммунный ответ у переболевших может оказаться недостаточно сильным для того, чтобы предупредить повторное заражение.

