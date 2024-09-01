В Липецкой области подавили БПЛА ВСУ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.

Над четырьмя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ

По его словам, жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в трех регионах России уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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