В Липецкой области подавили БПЛА ВСУ
1 сентября 202401:33
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в трех регионах России уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru