Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
Атака беспилотников была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Отмечается, что ЧП произошло утром 2 апреля.
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге... есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.
Все службы привели в повышенную готовность. Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию о происходящем.
Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников над Черным морем, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru