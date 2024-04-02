Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Отмечается, что ЧП произошло утром 2 апреля.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге... есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Все службы привели в повышенную готовность. Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию о происходящем.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников над Черным морем, напоминает телеканал «360».

