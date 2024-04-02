Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Атака беспилотников была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Отмечается, что ЧП произошло утром 2 апреля.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге... есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Все службы привели в повышенную готовность. Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию о происходящем.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников над Черным морем, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.tatarstan.ru
ТЕГИ:Рустам МиннихановБеспилотникиТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры