В Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения ступени ракеты
1 февраля 202516:44
Несколько населенных пунктов Елецкого района Липецкой области столкнулись с перебоями с электроснабжением, сообщили власти региона.
ЧП произошло из-за падения отработавшей ступени ракетного комплекса.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас энергетические службы устраняют последствия ЧП и восстанавливают электроснабжения.
Ранее в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru