В Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения ступени ракеты

Несколько населенных пунктов Елецкого района Липецкой области столкнулись с перебоями с электроснабжением, сообщили власти региона.

В части Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пропало электричество

ЧП произошло из-за падения отработавшей ступени ракетного комплекса.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас энергетические службы устраняют последствия ЧП и восстанавливают электроснабжения.

Ранее в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоЛипецк

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