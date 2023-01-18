СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира

Правоохранители разыскивают в Воронежской и Липецкой областях вооруженного военнослужащего, который самовольно покинул часть в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, дезертир — 31-летний уроженец Липецкой области Дмитрий Перов. Полиция разослала ориентировки на военнослужащего: по информации правоохранительных органов, Перов сбежал из части 13 января, при себе он имел автоматическое оружие, пять магазинов с патронами и гранаты.

«Предварительно, на днях он был у мамы в Воронеже и сейчас может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области», — пишет Mash.

Издание отмечает, что город Усмань оцепили правоохранители, они останавливают и тщательно досматривают транспорт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВоронежская ОбластьВоеннослужащие
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