СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира

По данным СМИ, дезертир — 31-летний уроженец Липецкой области Дмитрий Перов. Полиция разослала ориентировки на военнослужащего: по информации правоохранительных органов, Перов сбежал из части 13 января, при себе он имел автоматическое оружие, пять магазинов с патронами и гранаты.

«Предварительно, на днях он был у мамы в Воронеже и сейчас может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области», — пишет Mash.

Издание отмечает, что город Усмань оцепили правоохранители, они останавливают и тщательно досматривают транспорт.

