В Липецке в пожаре погибли женщина и ребенок

Днем 14 апреля в квартире дома по улице Сергея Казьмина вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения госпитализированы в больницу.

После пожара заведено уголовное дело. Причина возгорания устанавливаются.

