В Липецке в пожаре погибли женщина и ребенок

Ребенок и его мать погибли в результате пожара, который произошел в квартире в одном из многоэтажных домов Липецка, еще двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.

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Днем 14 апреля в квартире дома по улице Сергея Казьмина вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения госпитализированы в больницу.

После пожара заведено уголовное дело. Причина возгорания устанавливаются.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Пожары
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