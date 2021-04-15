В Липецке в пожаре погибли женщина и ребенок
Ребенок и его мать погибли в результате пожара, который произошел в квартире в одном из многоэтажных домов Липецка, еще двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.
Днем 14 апреля в квартире дома по улице Сергея Казьмина вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения госпитализированы в больницу.
После пожара заведено уголовное дело. Причина возгорания устанавливаются.
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