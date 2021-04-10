В Воронеже произошел крупный пожар в пятиэтажке
В Коминтерновском районе Воронежа загорелся пятиэтажный жилой дом, 177 жильцов эвакуированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Воронежской области.
По официальной информации, загорелась кровля дома, огонь охватил площадь 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре появилось в 21:40, к 23:25 экстренные службы локализовали огонь, однако он сумел распространиться и повредить деревянные перекрытия.
Пострадавших нет. Мэрия города организовывает в городском дворце культуры места для временного пребывания жильцов. Здание отключили от электросети, а также в нем перекрыли газоснабжение. В ликвидации ЧП задействованы 40 человек и 12 единиц техники.
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