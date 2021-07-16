В летнем лагере под Красноярском у 18 детей выявили коронавирус
Прокуратура Красноярского края организовала проверку летнего оздоровительного лагеря «Сокол» в связи с массовым заболеванием детей COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что коронавирусная инфекция была диагностирована у 18 детей, которые в настоящее время проходят лечение. В лагере провели дезинфекцию территории и помещений.
В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут установлены причины массового заражения детей. Также сотрудники ведомства проверят выполнение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения COVID-19.
Ранее в Туве возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусом, сообщает RT. В частности, заразились 68 детей и девять работников оздоровительного лагеря «Байлак».
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