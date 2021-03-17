В Лесосибирске четыре ребенка погибли при пожаре в доме
Четверо детей погибли, еще один ребенок и взрослый пострадали при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС.
Огонь вспыхнул в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Среди погибших - дети двух, пяти, десяти и 17 лет. Еще один 12-летний получил травмы. Огонь потушен на площади 60 квадратных метров.
Несколько дней назад один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичное главное управление МЧС России.
Возгорание произошло в 14-этажном здании по улице Таганской.
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