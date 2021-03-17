В Лесосибирске четыре ребенка погибли при пожаре в доме

Огонь вспыхнул в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Среди погибших - дети двух, пяти, десяти и 17 лет. Еще один 12-летний получил травмы. Огонь потушен на площади 60 квадратных метров.

Несколько дней назад один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичное главное управление МЧС России.

Возгорание произошло в 14-этажном здании по улице Таганской.

