Трое человек погибли при пожаре в Краснодарском крае

Женщина и двое детей скончались при пожаре в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин Тбилисского района Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.



В региональном отделении ГУ МЧС России заявили, что пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома. По данным министерства, огонь занял площадь 14 кв. м. Отмечается, что женщине было 29 лет, двое ее детей были 2012 и 2019 годов рождения.



В ведомстве сообщили, что при пожаре также получил травмы 26-летний мужчина, его госпитализировали. Правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

