В лесах Забайкалья введён режим ЧС

В лесах Забайкалья из-за высокой опасности возникновения возгораний введён режим чрезвычайной ситуации. Постановление подписал глава региона Александр Осипов. В регионе установилась сухая ветреная погода.

В Забайкалье будет организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес, отмечает RT.

По данным на утро 29 апреля в крае действуют 11 лесных пожаров на площади, превышающей 3 тысяч гектаров. От огня пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

Нанесённый ущерб оценивается в один миллиард рублей, пишут argumenti.ru.

Добавим, глава региона Александр Осипов лишил чиновников майских выходных, заявив, что у властей много проблем, которые нужно решать.

Ранее климатолог Андрей Киселев в эфире НСН заявил, что климатическая ситуация в мире от года в год становится все более негативной. Деятельность людей, как в глобальных измерениях, так и в каждом конкретном случае неуважительного отношения человека к природе, приносит свои печальные плоды.



