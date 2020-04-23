В лесах Забайкалья из-за пожаров ввели режим ЧС
О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкалья. В своём заявлении ведомство подчеркивает, что в связи с этим выезд в лес запрещен. Кроме того, сообщается, что основными причинами возгораний стали выжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнём, отмечает RT.
Также в министерстве природных ресурсов Забайкалья добавили, что с начала года было ликвидировано более 500 лесных пожаров.
Ранее НСН писала, что главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Об этом заявили директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Кроме того, по его словам, возгорания часто случаются из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также неисправности электрооборудования.
Еникеев подчеркнул, что под последней причиной подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий.
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