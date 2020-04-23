В лесах Забайкалья из-за пожаров ввели режим ЧС

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкалья. В своём заявлении ведомство подчеркивает, что в связи с этим выезд в лес запрещен. Кроме того, сообщается, что основными причинами возгораний стали выжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнём, отмечает RT.

Также в министерстве природных ресурсов Забайкалья добавили, что с начала года было ликвидировано более 500 лесных пожаров.