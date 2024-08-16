В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи «квадратов»
Ангар загорелся в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
«В 05:15 16 августа 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, проезд Круговой, дом 5», - указали в ведомстве.
Уточняется, что возгорание возникло в ангаре по производству детского оборудования. В 06:25 мск огонь локализовали, позже, в 07:20, пожарные ликвидировали открытое горение.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в поселке Четук в Адыгее загорелся ангар и деревянные поддоны на площади 900 кв. м, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru