В Ленобласти задержали прихожанку, укравшую из храма мощи Николая Чудотворца

Правоохранители задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Ленинградской области, сообщили в МВД.

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Сегодня стало известно, что утром в четверг, 31 августа, к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехала машина, из нее вышла женщина в платке. Она попросила вынести ей мощи Николая Чудотворца для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. А после того, как женщина закончила обряд, она забрала мощи с собой, села в автомобиль и уехала.

Ранее суд в Новгородской области приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря. Похищенные ценности в результате вернули монастырю, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЦерковьПохищениеЛенинградская Область

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