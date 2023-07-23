В Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру
В Ленинградской области медики ведут проверку проб на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими из Тамбовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
До получения результатов проб люди находятся дома на карантине. Клинические проявления заболевания у них отсутствуют.
Отмечается, что ситуация находится на контроле у комитета по здравоохранению Ленинградской области.
В Тамбовской области 20 июля у гражданина Индии выявили холероподобный возбудитель. Власти ввели временный запрет на использование воды реки Цна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru