В Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру

В Ленинградской области медики ведут проверку проб на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими из Тамбовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Холероподобная микрофлора обнаружена в реке в Ростове-на-Дону

До получения результатов проб люди находятся дома на карантине. Клинические проявления заболевания у них отсутствуют.

Отмечается, что ситуация находится на контроле у комитета по здравоохранению Ленинградской области.

В Тамбовской области 20 июля у гражданина Индии выявили холероподобный возбудитель. Власти ввели временный запрет на использование воды реки Цна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МедикиЗаболеваниеЛенинградская Область

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