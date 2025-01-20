В Ленобласти семья из четырех человек пострадала после конфликта со стрельбой
Семью из четырех человек госпитализировали в Ленинградской области после конфликта со стрельбой из-за денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее правоохранителям сообщили о стрельбе в деревне Кипень в Ломоносовском районе Ленобласти, были задержаны четыре человека. Предполагалось, что фигуранты решили запугать мать бывшего начальника, который оставил их без зарплаты, и применили травматический пистолет.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре члена семьи: 40-летняя женщина, госпитализированная с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии, ее 40-летний супруг, доставленный в больницу в состоянии средней степени тяжести, а также 19-летний сын и 16-летняя дочь, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. В МВД уточнили, что отец семейства забрал автомобиль «ГАЗ Некст», который для урегулирования финансовых разногласий с одним из нападавших.
После ЧП возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У одного из задержанных изъяли незарегистрированный травматический пистолет.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении 20 млн рублей с банковских счетов через мобильное приложение по поддельному паспорту в Москве.
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