В Ленобласти семья из четырех человек пострадала после конфликта со стрельбой

Семью из четырех человек госпитализировали в Ленинградской области после конфликта со стрельбой из-за денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее правоохранителям сообщили о стрельбе в деревне Кипень в Ломоносовском районе Ленобласти, были задержаны четыре человека. Предполагалось, что фигуранты решили запугать мать бывшего начальника, который оставил их без зарплаты, и применили травматический пистолет.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре члена семьи: 40-летняя женщина, госпитализированная с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии, ее 40-летний супруг, доставленный в больницу в состоянии средней степени тяжести, а также 19-летний сын и 16-летняя дочь, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. В МВД уточнили, что отец семейства забрал автомобиль «ГАЗ Некст», который для урегулирования финансовых разногласий с одним из нападавших.

После ЧП возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У одного из задержанных изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении 20 млн рублей с банковских счетов через мобильное приложение по поддельному паспорту в Москве.

