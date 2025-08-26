Компания «Газпром» подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Монголии. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер посетил Улан-Батор. Он провел рабочие встречи с руководством Монголии, в том числе с лидером страны Ухнагийном Хурэлсухом. В присутствии президента Монголии вице-премьер страны Сейнбуянгийн Амарсайхан и Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве.

«Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти», - подчеркнули в «Газпроме».

Между тем президент РФ Владимир Путин поручил компании и российскому правительству обеспечить ввод в эксплуатацию газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, пишет «Свободная пресса».

