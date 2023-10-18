В Ленобласти пенсионер расчленил сына в день его рождения

Житель Выборгского района Ленинградской области убил и расчленил сына, отмечавшего день рождения, заявила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Происшествие произошло в доме пенсионера в поселке Лещево Выборгского района. Во время распития алкоголя 63-летний мужчина поссорился с 36-летним ранее судимым сыном.

Пенсионер нанес отпрыску четыре ножевых ранения. После этого он расчленил тело в ванной, положил части в пакеты и выбросил их с моста через руку Перовку.

Убийца задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-западе Москвы нашли расчлененное тело женщины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьУбийствоПенсионеры

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