В Ленобласти пенсионер расчленил сына в день его рождения
Житель Выборгского района Ленинградской области убил и расчленил сына, отмечавшего день рождения, заявила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Происшествие произошло в доме пенсионера в поселке Лещево Выборгского района. Во время распития алкоголя 63-летний мужчина поссорился с 36-летним ранее судимым сыном.
Пенсионер нанес отпрыску четыре ножевых ранения. После этого он расчленил тело в ванной, положил части в пакеты и выбросил их с моста через руку Перовку.
Убийца задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в квартире на северо-западе Москвы нашли расчлененное тело женщины, передает «Радиоточка НСН».
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