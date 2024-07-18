В Ленобласти пассажирский автобус съехал в кювет

Пассажирский автобус съехал в кювет на Мурманском шоссе в Ленинградской области, пострадал водитель. Об этом сообщила прокуратура региона.

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По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 18 июля в 06:10 на 133-м километре трассы. Предварительно, водитель допустил съезд в кювет, не справившись с управлением.

«Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу», — указали в областной прокуратуре.

Волховская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Ранее на трассе Алма-Ата – Екатеринбург столкнулись автобус и автомобиль, погибли три человека, еще четверо пострадали, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтобусДТПЛенинградская Область

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