В Ленобласти пассажирский автобус съехал в кювет
Пассажирский автобус съехал в кювет на Мурманском шоссе в Ленинградской области, пострадал водитель. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 18 июля в 06:10 на 133-м километре трассы. Предварительно, водитель допустил съезд в кювет, не справившись с управлением.
«Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу», — указали в областной прокуратуре.
Волховская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Ранее на трассе Алма-Ата – Екатеринбург столкнулись автобус и автомобиль, погибли три человека, еще четверо пострадали, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru