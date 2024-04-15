В Ленобласти мужчина выстрелил из ружья по полицейским
Житель Ленинградской области открыл огонь из ружья по полицейским, пострадавших нет. Об этом сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел накануне. Жительница города Коммунар сообщила правоохранителям о конфликте соседей, по прибытии полиции заявительница рассказала, что у ее супруга возник конфликт с соседом, последний угрожал оппоненту ножом.
«Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия... были пресечены с привлечением сотрудников СОБР», — указали в ГУМВД.
Стрелявшим оказался 49-летний мужчина, его задержали и доставили в полицию. Правоохранители изъяли двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра, на которое злоумышленник не имел разрешения. Против стрелка возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru