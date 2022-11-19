Взрыв газа в многоквартирном доме на Сахалине. Что известно?

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон в негазифицированном доме. Подобное оборудование нельзя устанавливать в жилье. В администрации Тымовского городского округа происшествие назвали несчастным случаем.

«В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», - сообщили в официальном Telegram-канале.

Жертвы ЧП

Погибли, по предварительным данным, девять человек, в том числе четверо детей, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.