Взрыв газа в многоквартирном доме на Сахалине. Что известно?
По предварительным данным, из-за взрыва газового баллона рухнул многоквартирный дом. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Спасатели ведут разбор завалов.
Что произошло?
В субботу около пяти часов в доме по адресу Библиотечная, 6а в поселке Тымовское произошел взрыв бытового газа. Рухнули пять этажей углового подъезда.
По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон в негазифицированном доме. Подобное оборудование нельзя устанавливать в жилье. В администрации Тымовского городского округа происшествие назвали несчастным случаем.
«В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», - сообщили в официальном Telegram-канале.
Жертвы ЧП
Погибли, по предварительным данным, девять человек, в том числе четверо детей, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что еще девять человек пострадали. При разборе завалов также пострадал один пожарный, его унесли на носилках, пишут «Известия».
Всего в пострадавшем подъезде было зарегистрировано 33 человека, 23 из них живы, заявил Лимаренко.
Действия властей
Местные власти поселка Тымовское сформировали оперативный штаб. На месте ЧП работает сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.
В Тымовском для жителей рухнувшего дома открыли пункт временного размещения с горячим питанием. На ночлег их разместят в гостинице. В воскресенье полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и поможет их оперативно восстановить.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выплатить пострадавшим от взрыва дома в поселке Тымовское по 500 тысяч рублей, семьям погибших – по 1 млн рублей. Госпитализированным пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей. Также на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир «немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города», сообщил на встрече с пострадавшими жителями Тымовского района сахалинский губернатор.
Он также пообещал обеспечить пострадавшие семьи постоянным жильем.
Расследование ЧП
Прокуратура Сахалинской области по поручению генерального прокурора Игоря Краснова проводит проверку в связи с обрушением части пятиэтажного дома после взрыва в поселке Тымовское Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.
СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела в Главное следственное управление СК России.
История
Жилой пятиэтажный дом, в котором рухнул подъезд, построен в 1980 году. В постройке находится 80 квартир. Капремонт дома провели в 2016 году.
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