Реставраторы из РФ помогут восстановить картины сгоревшей галереи Абхазии

Реставраторы из России отправятся в Абхазию для содействия в восстановлении картин и документов, которые сохранились при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По её словам, в реставрационный «десант» будут включены специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея.