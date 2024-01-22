Реставраторы из РФ помогут восстановить картины сгоревшей галереи Абхазии

Реставраторы из России отправятся в Абхазию для содействия в восстановлении картин и документов, которые сохранились при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По её словам, в реставрационный «десант» будут включены специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея.

Около 150 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухуми

Возгорание в Национальной картинной галерее в Абхазии произошло ночью в воскресенье, 21 января. Пожар возник в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной оценке, огонь уничтожил более четырёх тысяч картин.

Глава Минкультуры РФ назвала произошедшее «настоящей гуманитарной катастрофой для коллег и друзей из Абхазии».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПожарКартиныАбхазия

Горячие новости

Все новости

партнеры