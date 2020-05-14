В Ленобласти горит торговый центр

В Гатчинском районе Ленинградской области горит торговый центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

Торговый центр находится на улице Воскова 1. Отмечается, что огонь распространился по площади 530 кв. метров. По данным агентства, пожарные локализовали возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, что в условиях введенных ограничений из-за коронавирусной инфекции торговые центры по всей России прекратили работу в марте. С 12 мая в рамках поэтапного смягчения ограничительных мер торговые центры заработали в Калининградской области.

