В Ленобласти девушка изрубила бомжа-собутыльника топором

24 февраля в Волосовском районе в деревня Зябицы 22-летняя девушка в ходе ссоры, возникшей на почве совместного распития алкогольных напитков, набросилась на своего собутыльника с топором и обухом нанесла множественные раны и травмы. Об этом 25 февраля сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.