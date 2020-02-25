В Ленобласти девушка изрубила бомжа-собутыльника топором
24 февраля в Волосовском районе в деревня Зябицы 22-летняя девушка в ходе ссоры, возникшей на почве совместного распития алкогольных напитков, набросилась на своего собутыльника с топором и обухом нанесла множественные раны и травмы. Об этом 25 февраля сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, в больнице у мужчины без определенного места жительства диагностированы сочетанная травма головы, спины, живота, резаная рана волосистой части головы, проникающее ранение брюшной полости с пересечением десятого ребра.
Нападавшая была задержана на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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