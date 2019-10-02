Директор владимирской школы обезвредил пришедшего с топором ученика

Во Владимире начато следствие в связи с инцидентом в одной из школ, куда ученик 8-го класса пришел с топором.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Прохорычева, возможной трагедии удалось избежать, поскольку директор школы вовремя забрала топор у подростка.

Прохорычев отметил оперативность работы школы в экстренной ситуации. По его словам, это трудный подросток, который состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.

Омбудсмен добавил, что в регионе 3 октября в связи с произошедшим пройдет большое совещание. Будут предприняты меры по предупреждению таких ситуаций.

