Директор владимирской школы обезвредил пришедшего с топором ученика
Во Владимире начато следствие в связи с инцидентом в одной из школ, куда ученик 8-го класса пришел с топором.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Прохорычева, возможной трагедии удалось избежать, поскольку директор школы вовремя забрала топор у подростка.
Прохорычев отметил оперативность работы школы в экстренной ситуации. По его словам, это трудный подросток, который состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.
Омбудсмен добавил, что в регионе 3 октября в связи с произошедшим пройдет большое совещание. Будут предприняты меры по предупреждению таких ситуаций.
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