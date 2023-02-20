В Ленинградской области в автоаварии погибли четыре человека

В Ленинградской области на 15-м километре трассы Зеленогорск – Приморск – Выборг столкнулись два легковых автомблиля Mercedes Benz и Saab, сообщает РИА Новости.

Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане

По предварительным данным, в ДТП на месте погибли водитель Mercedes, а в Saab - водитель, женщина и 8-летний ребёнок.

Еще один пассажир Saab - годовалый ребенок госпитализирован, он находится в реанимации.

Ранее в Шелеховском районе в Иркутской области произошло смертельное ДТП, погиб ребенок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПЛенинградская Область
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