В Ленинградской области в автоаварии погибли четыре человека
20 февраля 202302:01
В Ленинградской области на 15-м километре трассы Зеленогорск – Приморск – Выборг столкнулись два легковых автомблиля Mercedes Benz и Saab, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в ДТП на месте погибли водитель Mercedes, а в Saab - водитель, женщина и 8-летний ребёнок.
Еще один пассажир Saab - годовалый ребенок госпитализирован, он находится в реанимации.
Ранее в Шелеховском районе в Иркутской области произошло смертельное ДТП, погиб ребенок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- В Ленинградской области в автоаварии погибли четыре человека
- После землетрясения в Турции погибли больше 41 тысячи человек
- Зеленский ввел санкции в отношении 333 россиян
- В Вашингтоне прошла акция протеста против поддержки Украины
- СМИ: новые американские санкции против России затронут энергосектор и ВПК
- В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре
- Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке
- В Совфеде регионы призвали к профилактике подросткового алкоголизма
- МИнобороны РФ: Киев готовится к ядерной провокации с помощью Европы
- В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области погибла девушка
19 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru