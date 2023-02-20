В Ленинградской области в автоаварии погибли четыре человека

По предварительным данным, в ДТП на месте погибли водитель Mercedes, а в Saab - водитель, женщина и 8-летний ребёнок.

Еще один пассажир Saab - годовалый ребенок госпитализирован, он находится в реанимации.

Ранее в Шелеховском районе в Иркутской области произошло смертельное ДТП, погиб ребенок.

