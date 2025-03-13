В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО и магазин
Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовой организации (МФО) и магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, всё произошло в Кингисеппе вечером 12 марта. Сначала неизвестный в маске, вооружённый ножом, в офисе МФО напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 тысячи рублей. Затем он совершил налёт на магазин, где, угрожая продавцу, забрал из кассы пять тысяч рублей.
«Налётчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы», - указали в полиции, добавив, что по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее в Курске подросток в балаклаве с молотком напал на школу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru