В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики
Несовершеннолетний обстрелял из пневматического пистолета автобус в Великом Новгороде, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по региону.
По данным правоохранителей, вечером в среду 17-летний подозреваемый в компании пятерых подростков не менее трех раз выстрелил из пневматики в проезжающий мимо автобус. Инцидент произошел на улице Ломоносова. В результате были разбиты стекла окон и дверей транспортного средства. Никто не пострадал.
В СК подчеркнули, что подозреваемый причинил имущественный вред. По итогам процессуальной проверки против подростка - местного жителя 2007 года рождения - завели дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту может грозить до семи лет заключения.
Ранее в Томске задержали двух человек, которые стреляли из пневматического оружия по окнам местного техникума, напоминает RT.
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