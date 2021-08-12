В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

20 квартир и 100 машин разыграют среди голосующих онлайн в Москве Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на поддержку научных разработок в медицине Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени Московский полумарафон перенесли на 24 октября