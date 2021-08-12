В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в морском порту Выборга Ленинградской области, сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ученый рассказал о последствиях разлива нефти в Черном море

По факту происшествия надзорное ведомство организовало проверку.

По предварительным данным, утечка нефтепродуктов произошла с пришвартованного у причала порта буксира «Товарищ Андрей». Владелец судна вызван в прокуратуру для объяснений.

Объем нефтепродуктов, вытекших в акваторию Выборгского залива, не уточняется, однако сообщается об устранении последствий загрязнения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыЛенинградская Область
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