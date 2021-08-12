В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в морском порту Выборга Ленинградской области, сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По факту происшествия надзорное ведомство организовало проверку.
По предварительным данным, утечка нефтепродуктов произошла с пришвартованного у причала порта буксира «Товарищ Андрей». Владелец судна вызван в прокуратуру для объяснений.
Объем нефтепродуктов, вытекших в акваторию Выборгского залива, не уточняется, однако сообщается об устранении последствий загрязнения.
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